Trúc Nhân 'xém chết' trên sân khấu, ban tổ chức xin lỗi về sự cố

Ngày 24/8, ban tổ chức Trạm yêu 2 concert xin lỗi sau vụ Trúc Nhân suýt ngã trên sân khấu. Sự cố tại đêm nhạc được nam ca sĩ mô tả là "xém chết".

Trước phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ, đại diện ban tổ chức (BTC) nói: “BTC xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Quốc Thiên, Trúc Nhân và toàn thể khán giả vì sự cố đáng tiếc xảy ra trong phần song ca vào đêm qua. BTC luôn ý thức được rằng an toàn và sự an tâm của nghệ sĩ luôn là ưu tiên số một. Sau sự cố này, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống, điều chỉnh quy trình vận hành và tăng cường khâu kiểm tra kỹ thuật để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nghệ sĩ cũng như mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khán giả trong các đêm diễn tiếp theo”.