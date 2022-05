Trúc Nhân: Ca sĩ tinh quái, tài năng và ‘sạch’ của showbiz Việt

Xem MV Có không giữ mất đừng tìm của Trúc Nhân:

MV Có không giữ mất đừng tìm của Trúc Nhân với khách mời đặc biệt là Miu Lê

Gần đây, Vbiz liên tục mất điểm vì những ồn ào của các ca sĩ đình đám. MV There’s No One At All của Sơn Tùng M-TP bị dừng phát hành ở Việt Nam. MV Đi trong mùa hè của Đen Vâu cổ động SEA Games 31 nhưng lời bài hát gây tranh cãi vì được cho là cổ xuý bạo lực, xem thường phụ nữ. Chưa hết, làn sóng tẩy chay Đông Nhi đang lan rộng vì phát ngôn được cho là bất cần fan khiến tên tuổi của cô bị ảnh hưởng trầm trọng.

Trong bối cảnh showbiz Việt mất điểm trong mắt khán giả đại chúng, một ca sĩ cũng thuộc thế hệ trẻ đã xuất hiện đúng lúc, mang lại cái nhìn tích cực bằng một sản phẩm âm nhạc độc đáo, cá tính: MV Có không giữ mất đừng tìm.

MV mới của Trúc Nhân thu hút cả khán giả quốc tế

Sau hơn một ngày, MV này của Trúc Nhân thu về hơn 1,6 triệu lượt xem và đứng Top 3 Trending của YouTube. Không khó để dự đoán sản phẩm này sẽ tiếp tục leo thang trong những ngày tới.

Có gì trong MV “Có không giữ mất đừng tìm”?