Trục lợi từ cơn sốt

Mặt trái của cơn sốt vé

“Cơn sóng” concert quốc gia đổ bộ trong thời điểm cả nước hướng đến ngày lễ lớn của dân tộc, nhiều người hy vọng có trong tay tấm vé hòa cùng hàng vạn người dự đêm nhạc yêu nước.

Trong không khí cả nước hướng về ngày lễ lớn, loạt concert quốc gia như Tổ quốc trong tim, V-Fest, Tự hào là người Việt Nam hay Việt Nam trong tôi thu hút sự quan tâm đặc biệt. Đây đều là những sự kiện phát vé miễn phí, song nhanh chóng “cháy vé” vì nhu cầu quá lớn.

Hàng chục nghìn người tham gia concert hướng đến dịp đại lễ.

Chỉ riêng Tổ quốc trong tim đã ghi nhận lúc cao điểm có tới 3 triệu lượt truy cập trong 5 phút, khiến cổng đăng ký bị quá tải. Khoảng 20.000 người may mắn đăng ký thành công sẽ được nhận vé trực tiếp.

Hàng nghìn khán giả đội mưa, thức trắng đêm xếp hàng tại Nhà hát Lớn Hà Nội để chờ nhận vé miễn phí xem đêm nhạc Việt Nam trong tôi hôm 20-21/8 đã tạo nên những cảnh tượng chưa từng có.