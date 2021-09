Trưa 4/9: Sáu yêu cầu với lực lượng tham gia chống dịch; Đồng Nai điều trị 266 ca COVID-19 nguy kịch, nặng

Bước 3: Tầm soát đủ điều kiện để cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung. Hướng dẫn người F0 tự theo dõi và khai báo tình hình sức khỏe mỗi ngày (tự ghi vào sổ tay hay khai báo y tế điện tử).

Bước 4: Cung cấp các số điện thoại để người F0 biết và gọi khi cần giúp đỡ.

Sau đó, gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe F0 mỗi ngày hoặc chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe người F0 qua khai báo y tế mỗi ngày.

Chủ động đến nhà người F0 để tham khám trực tiếp, ưu tiên cho các trường hợp F0 thuộc nhóm nguy cơ (người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai…) để thuyết phục cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung tại các phường, xã, thị trấn và quận, huyện.

Về cấp cứu tại nhà trường hợp người F0 có triệu chứng nặng, Sở Y tế yêu cầu các địa phương cần Đảm bảo cung cấp số điện thoại và tiếp nhận cuộc gọi của người F0 hoặc người thân 24/7.

Đồng Nai: Có 266 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch đang điều trị

Sáng 4/9, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng chống dịch COVID-19 tỉnhĐồng Naicho biết, trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận thêm 992 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 27.409 ca.

Trong ngày 3/9, có thêm 278 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 11.736 trường hợp. Tổng số bệnh nhân tử vong được ghi nhận đến nay là 220 trường hợp, hiện còn 36 bệnh nhân có diễn tiến nguy kịch, 230 bệnh nhân có diễn tiến nặng.

Với quyết tâm tiêm vaccine nhanh, an toàn để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, trong 3 ngày từ 1 đến 3/9, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 56,7 ngàn liều vaccine trong đợt 7.

Cộng dồn từ đợt 1 tiêm vaccine phòng COVID-19 đến nay, toàn tỉnh có 838.951 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 (đạt 37,2% tổng số người từ 18 tuổi trở lên trong tỉnh), trong đó có 61.992 người đã được tiêm đủ 2 liều vaccine.

Ghi nhận tại một số điểm tiêm chủng trên địa bàn mới đây, đa số người dân, công nhân lao động đều rất tin tưởng và đồng tình với việc tiêm vaccine phòng COVID-19.

