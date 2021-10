Trưa 4/10: Cả nước tiêm hơn 46,3 triệu liều vaccine COVID-19; TTYT huyện cứu sống thai phụ F0 bị nhau bong non

An Giang: TTYT huyện Phú Tân cứu sống thai phụ nhiễm COVID-19 bị nhau bong non

TTYT huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã phẫu thuật thành công, cứu sống thai phụ nhiễm COVID-19 bị nhau bong non.

Đó là chị T.T.K., 32 tuổi, ngụ ấp Phú Đức B, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân vào viện ngày 3/10, do thai quá ngày dự sinh (tuổi thai 41 tuần). Thai phụ ho, nghẹt mũi, mệt, khó thở, sốt 39c. Qua chẩn đoán cho thấy, chị K. mang thai lần 2, 41 tuần, ngôi đầu chưa chuyển dạ, suy thai, viêm phổi, thiếu máu/ thiếu máu cục bộ cơ tim, nhau bong non, dương tính với virus SARS–CoV-2.

Lập tức, các y, bác sĩ TTYT huyện Phú Tân hội chẩn, phẫu thuật cấp cứu thai phụ lúc 22 giờ 55 phút cùng ngày, cứu sống mẹ và bé ra đời an toàn, bé cân nặng 3.900g. Quá trình phẫu thuật thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi được phẫu thuật, điều trị, hiện sức khỏe bé tốt; sản phụ khỏe, giảm sốt, không còn khó thở.

