Trưa 31/8: Có 20 bệnh nền cần được điều trị tại bệnh viện khi mắc COVID-19; Quảng Bình thêm 95 ca mắc

Đồng Nai: Tiêm gần 700 nghìn liều vaccine COVID-19 trong đợt 7

Sở Y tếĐồng Naivừa ban hành kế hoạch phân bổ sử dụng vaccine phòng COVID-19 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Trong đợt 7 này, từ ngày 1/9 đến 15/9, toàn tỉnh sẽ triển khai tiêm 102.558 liều vaccine Pfizer, 84.900 liều vaccine AstraZeneca và 500 ngàn liều vaccine Sinopharm.

Địa điểm tiêm chủng tại 170 trạm y tế xã, phường, thị trấn; các cơ sở tiêm chủng của 11 Trung tâm y tế huyện, thành phố; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực, các bệnh viện và cơ sở tiêm chủng ngoài công lập…

Để công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi, đúng đối tượng, an toàn, Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cùng phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, lập danh sách đối tượng tiêm đúng đối tượng.

Đồng thời huy động các lực lượng đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các lực lượng khác tham gia, hỗ trợ công tác tiêm chủng như phân luồng, hướng dẫn người dân đi tiêm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng.

Người dân trước khi đi tiêm vaccine cần cài đặt App Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại cá nhân để cập nhật thông tin liên quan đến vấn đề tiêm chủng, hỗ trợ công tác nhập liệu thông tin tiêm chủng.

Bình Dương: TX Tân Uyên cần tổ chức hoạt động các khu cách ly thành khu điều trị COVID-19

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TX Tân Uyên, tỉnhBình Dương, tính đến ngày 30/8 tổng số ca F0 đang điều trị tại thị xã là 12.213 người, trong đó F0 điều trị tầng 2 là 399 người, F0 điều trị tầng 1 là 2.563 người.

Đáng chú ý, F0 ở 44 khu điều trị khu cách ly xã, phường là 9.251 ca đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu y, bác sĩ (chỉ có 6 bác sĩ phụ trách). Hiện thị xã đang tăng cường công tác xét nghiệm, với chủ trương "quét đi quét lại" và thực hiện xoay vòng liên tục, mục tiêu bóc tách hết F0 trên toàn địa bàn ra khỏi cộng đồng.

Dự báo, qua sàng lọc thị xã sẽ phát hiện thêm khoảng 14.000 ca mắc mới. Do vậy,TX Tân Uyên kiến nghị tỉnh xem xét chuyển 9.251 F0 ở 44 khu cách ly trên địa bàn các xã, phường lên Bệnh viện dã chiến tuyến huyện, thị, thành phố và tỉnh để giảm tải cho thị xã, đồng thời điều thêm nhân lực y tế cho thị xã...

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TX Tân Uyên, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương đã yêu cầu Cơ sở điều trị dã chiến bệnh nhân COVID-19 Thới Hòa (TX Bến Cát) tiếp nhận 8.000 F0 của 44 khu cách ly trên địa bàn TX Tân Uyên, giao ngành công an và quân đội đảm nhận công tác vận chuyển bệnh nhân tuyệt đối an toàn phòng dịch, an toàn giao thông trong quá trình chuyển bệnh nhân F0.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Tân Uyên tổ chức sắp xếp lại nhân lực y tế trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế một cách khoa học hơn, trong đó mô hìnhtrạm y tế lưu độngphải gắn liền với các bệnh viện, cơ sơ điều trị dã chiến tầng 1; trạm y tế lưu động phải bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Y tế; cơ số thuốc, bình oxy, nhân lực y tế bảo đảm đầy đủ... Đồng thời, Tân Uyên phải tổ chức hoạt động y tế theo hướng không còn khu cách ly, mà chỉ có khu điều trị...

