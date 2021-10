Trưa 3/10: Cả nước tiêm gần 45,2 triệu liều vaccine COVID-19; Quảng Bình, Bến Tre thêm các ca F0

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 2/10, toàn tỉnh ghi nhận 1.517 ca mắc COVID-19 mới, giảm 15,1% so với ngày 1/10. Trong số này, qua sàng lọc cộng đồng phát hiện 73 ca, trong đó TP.Thuận An có 48 ca, TX.Bến Cát 22 ca, TP.Thủ Dầu Một, huyện Bàu Bàng, TP.Dĩ An mỗi địa phương có 1 ca.

Đến nay, toàn tỉnh có 169 trạm y tế lưu động được thành lập, trong đó có 21 trạm y tế lưu động trong khu/cụm công nghiệp. Hiện toàn tỉnh có 3 xã, phường nguy cơ rất cao (vùng đỏ), xã, phường nguy cơ cao (vùng cam), 7 xã, phường nguy cơ (vùng vàng) và 81 xã, phường bình thường mới (vùng xanh).

Quảng Bình: Ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19

Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 2/10 đến 6 giờ sáng 3/10, Quảng Bình có thêm 19 ca nhiễm COVID-19 trong khu cách ly và 10 ca khỏi bệnh.

Tổng số ca ghi nhận từ trước đến nay là 1.741 ca. Trong đó, 1.423 ca đã điều trị khỏi và xuất viện và 5 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đang điều trị là 299 ca.

Hiện có 1.873 trường hợp đang cách ly tập trung, hơn 2.888 trường hợp cách ly tại nhà.

Hiện đã có 212.911 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đó 52.441 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

