Trưa 25/9: Số ca COVID-19 nặng, nguy kịch đã giảm; Bến Tre thêm 12 F0, trong đó 9 ca liên quan đến đám tang

Ngành Y tế tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Đến 17 giờ ngày 24/9/2021, toàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 277.906 người (chiếm tỉ lệ 45,09% so với dân số từ 18 tuổi trở lên), trong đó có 73.432 người tiêm đủ 2 mũi (chiếm tỉ lệ 11,91% so với dân số từ 18 tuổi trở lên).

UBND tỉnhBình Dươngvừa ký Văn bản số 4847/UBND-VX về việc tăng cường triển khai việc quét mã QR để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.

Theo đó, để quản lý người vào, ra tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, làm việc, giải trí,... thuộc phạm vi, địa bàn quản lý theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 2994/UBND-VX ngày 5-7-2021, đảm bảo việc quét mã QR phải được thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 27-9-2021 tại các địa điểm trên;

Đồng thời thực hiện gắn quét mã QR vào điều kiện an toàn khi triển khai hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Một số sở, ban, ngành, đơn vị cụ thể và UBND hai cấp huyện, xã được chỉ đạo tăng cường đi kiểm tra, hướng dẫn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người... thực hiện đăng ký, dán mã QR địa điểm và nhắc nhở, yêu cầu tất cả mọi người quét mã QR khi ra vào, khi đến giao dịch, làm việc;

Đảm bảo tất cả đối tượng áp dụng trên địa bàn đều triển khai được việc quét mã QR quản lý thông tin người ra vào.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, tổ chức triển khai giải pháp công nghệ quét mã QR, áp dụng phương án quét tự động theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông theo hướng cụ thể, đơn giản, dễ triển khai thực hiện; Tổ chức kiểm tra, giám sát chung việc thực hiện quét mã QR trên địa bàn tỉnh…

Tối 24/9, Sở Y tế thông báo toàn tỉnh có 3.169 bệnh nhân xuất viện, khỏi bệnh nâng tổng số bệnh nhân xuất viện khỏi bệnh lên 161.019 người.



