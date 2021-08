Trưa 25/8: Đề xuất tăng phụ cấp cho người làm công tác tiêm vaccine

Theo Chủ tịch Hội Y học tỉnh, TS. BS Võ Thị Dễ, trong tình hình dịch bệnh kéo dài, thực hiện giãn cách xã hội, việc hạn chế di chuyển khiến người bệnh gặp khó khăn khi đến các cơ sở khám chữa bệnh, các bệnh nhân có bệnh mãn tính khó khăn trong điều trị liên tục.

Điều này làm cho người bệnh không ít lo lắng, ảnh hưởng phần nào đến diễn tiến của bệnh lý. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, người dân rất cần sự tư vấn y khoa. Với mong muốn đóng góp một phần công sức của mình trong công tác phòng, chống dịch, san sẻ gánh nặng với ngành y tế, đồng hành cùng người dân, Hội Y học vận động được hơn 40 bác sĩ, dược sĩ tham gia tư vấn sức khỏe miễn phí phục vụ cho nhân dân trong tỉnh.

Theo đó, người dân có nhu cầu tư vấn chỉ cần gọi vào số điện thoại tổng đài08 36 37 1022sẽ được kết nối đến bác sĩ, dược sĩ đúng lĩnh vực để được tư vấn.

Các chuyên khoa mà bác sĩ, dược sĩ tư vấn gồm bệnh nhân COVID-19, tư vấn tiêm vaccine COVID-19, Nội khoa Tổng quát, Ngoại khoa Tổng quát, Tim mạch, Đái tháo đường, Đột quỵ, Nhi khoa, Sản Phụ khoa, Thận và Tiết niệu, Ngoại thần kinh, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Da liễu, Dược;…

Trong đó, các bác sĩ, dược sĩ sẽ chia ra nhiều khung giờ khác nhau để phục vụ người dân cả ngày lẫn đêm với 3 ca: Sáng (từ 08 giờ 00 - 11 giờ 00); chiều (từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00) và tối (từ 19 giờ 00 - 21 giờ 00). Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 30/9.

