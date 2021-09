Trưa 24/9: TP HCM rút ngắn thời gian tiêm giữa 2 mũi vaccine AstraZeneca xuống 6 tuần; Quảng Bình, Phú Yên thêm ca mắc COVID-19

Quảng Bình: Thêm 11 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc lên 1.593 ca

Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết đến 6 giờ sáng ngày 24/9, tỉnh này có 11 ca mắc COVID-19 mới trong các khu cách ly, khu phong toả và 2 ca nhập cảnh; 76 ca khỏi bệnh.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 1.593 ca, có 986 ca khỏi. Hiện còn 603 bệnh nhân đang điều trị. Tỉnh cũng ghi nhận 04 trường hợp mắc COVID-19 tử vong.

Hiện có 2.306 trường hợp đang cách ly tập trung, hơn 5.910 trường hợp cách ly tại nhà.

Hiện đã có hơn 149.800 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đó hơn 52.400 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

