Trưa 21/9: Cả nước đã tiêm trên 35,1 triệu liều vaccine COVID-19; Đồng Nai lập phương án phòng chống dịch nếu có 50.000 ca mắc

Long An cũng tiếp tục duy trì hoạt động các trạm, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các vị trí ra, vào giữa huyện với huyện, giữa các khu vực vùng xanh và các khu vực có màu còn lại, đồng thời tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát chặt giữa Long An với các tỉnh, thành giáp ranh.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh và một số biện pháp khác để siết chặt quản lý việc thực hiện giãn cách. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh sẽ họp hằng ngày, đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh và thông báo mức cảnh báo đối với cộng đồng ở mức cao nhất.

Ngành Y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc có trọng tâm, trọng điểm ở các vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, các ổ dịch có số ca mắc lớn, lây lan nhanh như cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, nhà trọ; áp dụng cách ly F1 tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh; triển khai thiết lập trạm y tế lưu động tại xã, phường.

Điều trị triệt để cho người nhiễm bệnh, đảm bảo số ca bệnh nặng và nguy kịch không vượt quá 900 ca, mức độ vừa là 7,3 ngàn ca, còn lại là bệnh nhẹ và không triệu chứng. Đối với các trường hợp F0 có kết quả xét nghiệm RT-PCR với tải lượng virus thấp thì cách ly điều trị tại nhà có kiểm soát.

Chuẩn bị đưa vào hoạt động khu cách ly điều trị F0 tại trang trại Hồng Gấm thuộc H.Xuân Lộc với quy mô 3 ngàn giường bệnh; đảm bảo số giường điều trị tại tầng 2 và tầng 3 của tháp điều trị, ngoài số giường đã triển khai sẽ triển khai thêm giường hồi sức tại các bệnh viện, Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh

Trong ngày 20/9, Đồng Nai ghi nhận thêm 623 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên hơn 41,5 ngàn ca. Trong khi đó, có 588 bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện.

