Trưa 20/9: Việt Nam tiếp nhận khoảng 50 triệu liều vaccine COVID-19; nhiều tỉnh thêm các F0 mới

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến sáng 20/9, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận tổng cộng 40.922 ca nhiễm nCoV, trong số này có 20.835 trường hợp đã khỏi bệnh, xuất viện.

Quảng Bình: Ghi nhận thêm 35 ca mắc COVID-19

Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chốngdịch COVID-19tỉnhQuảng Bìnhcho biết, từ 6 giờ ngày 19/9 đến 6 giờ sáng ngày 20/9, Quảng Bình có thêm 35 ca COVID-19 và 67 ca khỏi bệnh.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 1.524 ca, có 677 ca khỏi. Hiện còn 843 bệnh nhân đang điều trị. Tỉnh cũng ghi nhận 04 rường hợp mắc COVID-19 tử vong.

Hiện có 2.368 trường hợp đang cách ly tập trung, hơn 6.571 trường hợp cách ly tại nhà.

Hiện đã có hơn 123.279 người tại Quảng Bình đãtiêm vaccine COVID-19, trong đó hơn 51.000 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

