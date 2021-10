Trưa 2/10: Đã phân bổ hơn 56 triệu liều vaccine COVID-19; Số F0, bệnh nhân nặng tại TP HCM giảm mạnh

Trong 24 giờ qua, đã có 14 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh xuất viện, đến nay tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện trong đợt dịch thứ tư là 2.836 người. Hiện còn 157 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, tất cả các ca này đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Long An: Gần 90% người bệnh COVID-19 xuất viện

Trong ngày 1/10, Long An ghi nhận 108 ca nhiễm COVID-19 tăng 04 ca so với số ca mắc ngày 30/9/2021 (104 ca); ghi nhận 06 ca trong cộng đồng; điều trị khỏi 462 ca (tăng 227 ca), lũy kế đến nay có 29.364 ca xuất viện (89,95%); tử vong 5 ca.

Lũy kế đến ngày 1/10, Long An ghi nhận 32.642 ca nhiễm COVID-19 (trong đó 8.252 cộng đồng, 2.777 khu cách ly, 21.613 khu phong tỏa); điều trị khỏi 29.364 ca (89,95%); tử vong 426 ca (1,3%), đang điều trị tại bệnh viện 2.593 ca (9,07%), chờ khu cách ly tạm 381 ca (1,17%).

Tính đến nay, tỉnh Long An đã tiêm vaccine phòng COVID-19 được 1.828.217 mũi tiêm, gồm 1.436.465 mũi 1 và 391.752 mũi 2.

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm: