Trưa 11/10: Cả nước đã tiêm gần 55 triệu liều vaccine COVID-19; nhiều tỉnh ghi nhận thêm các F0

Hiện có 3.726 trường hợp đang cách ly tập trung, hơn 2.335 trường hợp cách ly tại nhà.

Hiện đã có 254.106 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đó 53.182 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Hà Nam: Thêm 15 ca dương tính với SARS-CoV-2

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh, sáng 11/10 trên địa bàn tỉnh hà Nam ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Toàn bộ số ca bệnh mới được phát hiện đều trong khu cách ly (9 trường hợp) và khu phong tỏa, tại nhà (6 trường hợp).

Về phân chia nơi ghi nhận ca bệnh: Trong 15 trường hợp mới được phát hiện có 3 trường hợp trong khu công nghiệp, thành phố Phủ Lý 3 trường hợp, Thanh Liêm 4 trường hợp, Kim Bảng 3 trường hợp, Bình Lục 1 trường hợp, Duy Tiên 1 trường hợp.

Như vậy, tính từ đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 635 trường hợp mắc COVID-19.

Hiện tổng số F1 đang cách ly là 4.697 người, trong đó cách ly tập trung 1.060 người, cách ly tại nhà 3.637 người. Số F2 cách ly là hơn 20 nghìn người.

