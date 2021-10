Trưa 1/10: Không cần xét nghiệm khi đi máy bay với người đã tiêm vaccine COVID-19; Hà Nam thêm 29 F0

Hiện đã có hơn 197.881 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đó 52.402 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Đồng Nai: Đã ghi nhận hơn 49.300 ca COVID-19

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm 747 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên hơn 49.300 ca. TP.Biên Hòa hiện vẫn là địa phương dẫn đầu số ca bệnh với hơn 20,4 ngàn ca. Tiếp đến là Nhơn Trạch với hơn 12 ngàn ca; Vĩnh Cửu hơn 9,5 ngàn ca; Trảng Bom hơn 4,2 ngàn ca.

Trong ngày, có 529 bệnh nhân được xác nhận điều trị khỏi, xuất viện, bàn giao về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe

Sở Y tế Đồng Nai đề nghị các địa phương tăng cường quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm, kịp thời việc thống kê, báo cáo số liệu (ca mắc, xuất viện, điều tra truy vết,...) trên địa bàn nhằm phản ánh rõ thực trạng, cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương nguy cơ cao, rất cao tiếp tục xây dựng triển khai xét nghiệm bóc tách triệt để nguồn lây tại các điểm nguy cơ đã được khoanh vùng. Đồng thời, theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thường xuyên tổ chức đánh giá chính xác mức độ nguy cơ để thu hẹp tối đa vùng phong tỏa, triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, kịp thời.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện. Theo dõi sức khỏe tại địa phương đối với các trường hợp có lịch sử di chuyển đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện về…

