Trụ sở UBND xã nứt gãy, dọa sập sau lũ ở Đà Nẵng

Hà Nam| 01/11/2025 07:38

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) bị cô lập, trụ sở UBND xã nứt gãy, xô lệch kết cấu, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Ngày 31/10, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến toàn bộ địa phương bị cô lập; trụ sở UBND xã xuất hiện nhiều vết nứt, tường gãy, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Theo ông Buôn, đợt mưa lũ lần này gây thiệt hại nặng nề. Các tuyến đường huyết mạch dẫn lên trung tâm xã và vào khu dân cư đều bị sạt lở, chia cắt nhiều đoạn, việc đi lại hết sức khó khăn.

dfbcf238637fef21b66e 1826.jpg
Trụ sở xã Hùng Sơn sạt lở xô lệch, nguy cơ đổ sập. Ảnh: N.X

Hàng loạt trụ điện bị đổ ngã khiến toàn xã mất điện; hệ thống cấp nước sinh hoạt hư hỏng nặng; mạng viễn thông và sóng điện thoại gần như tê liệt, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, liên lạc của chính quyền địa phương.

Đặc biệt, khu vực trụ sở UBND xã Hùng Sơn đang bị sạt lở nghiêm trọng, tường nhà nứt gãy, kết cấu công trình xô lệch, nhiều phòng làm việc bị đất đá tràn vào, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ nếu mưa lớn tiếp diễn.

z7175542234769_9a6562ea8b29cb6bd5c42ac3f843d5d5.jpg
Đất đá từ taluy dương tràn vào trụ sở. Ảnh: N.X
z7175542222745_e1e57a94c30209297e22a8cee3255b99.jpg
Chính quyền khuyến cáo người dân không đến gần trụ sở. Ảnh: N.X

Chính quyền xã đã khuyến cáo người dân không đến gần khu vực trụ sở và các vị trí có dấu hiệu nứt, lún, sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Hiện, lực lượng tại chỗ đang khẩn trương thu dọn đất đá, mở đường tạm, từng bước khôi phục giao thông, đảm bảo tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND xã Hùng Sơn đề nghị người dân hạn chế di chuyển, tuyệt đối không qua lại các điểm ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tru-so-ubnd-xa-nut-gay-doa-sap-sau-lu-o-da-nang-2458309.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/tru-so-ubnd-xa-nut-gay-doa-sap-sau-lu-o-da-nang-2458309.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Trụ sở UBND xã nứt gãy, dọa sập sau lũ ở Đà Nẵng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO