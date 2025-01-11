Trụ sở UBND xã nứt gãy, dọa sập sau lũ ở Đà Nẵng

Ngày 31/10, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến toàn bộ địa phương bị cô lập; trụ sở UBND xã xuất hiện nhiều vết nứt, tường gãy, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Theo ông Buôn, đợt mưa lũ lần này gây thiệt hại nặng nề. Các tuyến đường huyết mạch dẫn lên trung tâm xã và vào khu dân cư đều bị sạt lở, chia cắt nhiều đoạn, việc đi lại hết sức khó khăn.