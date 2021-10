Troye Sivan: 'Angel baby' là ca khúc nói thay trí tưởng tượng của tôi

Nhắc đến “đứa con cưng”, Troye Sivan nhận xét bài hát đã khai thác một góc khác trong giọng hát mà anh rất tự hào. “Tôi thấy tự tin hơn trong giọng hát của mình, tôi nghĩ bạn cũng sẽ cảm nhận được điều đó trong Angel baby”.

Trả lời câu hỏi liệu Angel baby có nói thay câu chuyện nào của mình không, Troye Sivan vui vẻ thừa nhận đây là ca khúc nói thay trí tưởng tượng của anh. “Ca khúc là suy nghĩ của tôi về việc từ bỏ ý định tìm được ‘người đó’ và rồi trong một ngày mưa, họ lại xuất hiện. Đến nay tôi vẫn chưa thấy ‘người đó’, nhưng bài hát giúp tôi nhớ lại mình yêu việc yêu đương đến thế nào, nó đẹp đẽ ra sao”.

Là một nghệ sĩ nhạy cảm, Troye Sivan thừa nhận mình và âm nhạc có một mối quan hệ vô cùng thân mật. “Tôi thấy hạnh phúc nhất khi được sáng tác, và tôi thấy mình cũng cần phải sáng tác. Như ca khúc Could cry just thinkin about you trong EP ra mắt năm ngoái, tôi viết nó khi đang khóc trong căn phòng bếp sau một ngày tệ hại. Khi hoàn thành xong, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi có thể nói ra tâm sự của mình. Từ ngữ, âm thanh và các hợp âm khiến tôi như được giao tiếp với cảm xúc thay vì giải thích chỉ bằng câu văn”.