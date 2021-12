Trót vạ miệng, rapper đình đám bị ném rác, hất nước vào mặt khi đang hát

Sau sự việc này, DaBaby đã lên tiếng xin lỗi nhưng khán giả nhận thấy lời xin lỗi không chân thành. Nam rapper phải đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đến từ người hâm mộ.

Mới đây nhất, DaBaby đã phải trả giá "đắt" cho hành động ngông cuồng của mình.

Theo đó, DaBaby đến biểu diễn tại Lễ hội âm nhạcRolling Loud nhưng thay vì được chào đón bởi tiếng reo hò cổ vũ, nghệ sĩ từng kì thị cộng đồng LGBT này hứng chịu sự "ghẻ lạnh" từ khán giả.

Thậm chí, mặc cho nam rapper đứng biểu diễn nhiệt tình, đám đông bên dưới ném rác, hất nước lên DaBaby cùng những lời lẽ ghét bỏ.