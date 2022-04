Trong vòng 24 giờ sau khi sinh, bố mẹ phải làm 4 việc chăm sóc này, liên quan đến sức khỏe của em bé, đừng bất cẩn mà bỏ qua

Điều này là do thai nhi khi còn trong bụng mẹ sẽ không cần phải tự thở mà quá trình này sẽ được thực hiện thông qua dây rốn nối với cơ thể mẹ. Nhưng khi ra khỏi bụng mẹ, để trở thành một cá thể sống độc lập, trước tiên trẻ phải học cách “tự thở”. Do đó, sau khi sinh, “chức năng phổi” được kích hoạt để hoàn thành quá trình thở tự phát. Khi bé “hít vào thở ra” để hoàn thành quá trình thở, bé sẽ phát ra tiếng “kêu” do tác động của không khí lên dây thanh. Tiếng khóc càng to chứng tỏ chức năng phổi của trẻ càng tốt và càng khỏe mạnh.

Tuy nhiên, nếu trẻ khóc yếu hoặc chưa khóc, bác sĩ sẽ xử lý tùy theo tình huống như búng nhẹ lòng bàn chân trẻ, vỗ lưng hoặc mông trẻ, thậm chí lật ngược trẻ xuống để kích thích trẻ khóc. Nếu không có kết quả, em bé sẽ được cho thở oxy hoặc các biện pháp cấp cứu khác để đảm bảo an toàn.

2. "Đi đại tiện" trong vòng 24 giờ sau sinh để khỏe mạnh hơn

Một người phụ nữ than rằng: “Tôi nhớ rằng con trai tôi đã đi tiêu ngay sau khi sinh ra, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy phân của con, tôi đã rất lo lắng cho sức khỏe của bé bởi nó có màu xanh đen và giống như nhựa đường. Chồng tôi vì quá lo lắng nên đã gọi y tá.

Y tá nhìn qua và nói: " Điều này là bình thường và em bé đang rất khỏe mạnh."

Cả hai chúng tôi đều sững sờ, rõ ràng là màu sắc và hình dạng không bình thường!