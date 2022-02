Trọng tài V.League cần mạnh tay xử lý các hành vi bạo lực

Để lớp tập huấn đạt hiệu quả và có chất lượng, ông Lê Hoài Anh yêu cầu các thành viên tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác, thực hiện nghiêm túc những yêu cầu về an toàn phòng chống dịch, đồng thời thẳng thắn trao đổi vấn đề còn chưa rõ, những hạn chế bất cập trong thực tiễn để làm sáng tỏ vấn đề và nâng cao nghiệp vụ. Ban tổ chức cũng cần phối hợp chặt chẽ để bám sát chương trình tập huấn để có sự điều chỉnh phù hợp theo tình hình thực tế.

“Mùa giải 2022 sẽ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, những yếu tố an toàn sức khỏe cho các thành viên tham dự giải cần được ưu tiên. Đó là lý do quy định về công tác quản lý an toàn phòng chống dịch là yếu tố quan trọng được đưa vào điều lệ giải. Do vậy, những người trực tiếp tham gia công tác tổ chức trận đấu đều phải nắm vững quy trình liên quan đến công tác phòng chống dịch trước, trong và sau trận đấu. Việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Đây là yếu tố tiên quyết để giúp giải đấu được diễn ra đúng thời gian”, ông Lê Hoài Anh nói thêm.