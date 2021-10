'Trọng tài tìm cớ tước bàn thắng của tuyển Việt Nam'

"Đó là tình huống 50-50, nhưng với những trận đấu này thì trọng tài không đứng về phía tuyển Việt Nam. Động tác như vậy thì trọng tài VAR và trọng tài chính có quyền nhận định cầu thủ Oman không phạm lỗi, ngược lại cho rằng Quang Hải không thoát qua được, tự va vào ngã", nguyên Phó Ban trọng tài VFF cho hay.

Video tuyển Việt Nam 1-3 Oman (Nguồn: FPT Play)

Song Ngư