Trọng tài lại mắc sai sót ở giải hạng Nhất 2022

Phút 14, cầu thủ Trần Hoàng Phúc bên phía Bà Rịa - Vũng Tàu có cú dứt điểm trong vòng cấm, cầu thủ đối phương Nguyễn Văn Trọng khi xoạc bóng cản phá, đã để bóng chạm tay trong khu phạt đền của đội mình. Trọng tài có vị trí thuận lợi nhưng có góc quan sát không tốt, do đó không thấy được lỗi dùng tay chơi bóng và để trận đấu tiếp tục.

Theo báo cáo của giám sát trọng tài Nguyễn Quốc Hùng, tình huống này trọng tài phải thổi lỗi dùng tay chơi bóng (tay làm cho cơ thể to ra bất thường), đội Bà Rịa - Vũng Tàu phải được hưởng 1 quả phạt đền và đồng thời cầu thủ của đội Cần Thơ phải bị 1 thẻ vàng với lý do dùng tay chơi bóng khi khi bóng đang hướng vào cầu môn. Do đó, nhận định của trọng tài là không chính xác.