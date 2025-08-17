MU sẽ tiếp đón Arsenal vào lúc 22 giờ 30 hôm nay 17-8 trên sân nhà Old Trafford trong trận cầu tâm điểm vòng 1 Premier League. Trận đấu sẽ được giám sát bởi một trọng tài có kinh nghiệm điều hành. Nhưng trọng tài bắt chính trận đại chiến MU gặp Arsenal gây tranh cãi.

Trọng tài kỳ cựu Simon Hooper của Premier League sẽ bắt chính trận đấu giữa Manchester United và Arsenal tại Old Trafford. "Quỷ đỏ" chuẩn bị chào đón Pháo thủ khi họ khởi đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh mới bằng một thử thách rất khó khăn.

MU đã có một mùa hè thành công cả trong lẫn ngoài sân cỏ, chào đón bốn tân binh và duy trì chuỗi trận bất bại trong giai đoạn tiền mùa giải. Nhờ đó, tinh thần lạc quan đang lan tỏa khắp Old Trafford khi Ruben Amorim bước vào mùa giải trọn vẹn đầu tiên trên cương vị HLV trưởng.