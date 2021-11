Trong suốt 15 năm qua, 3 chiếc cup danh giá nhất của lễ trao giải 'MAMA' đã gọi tên những nhóm nhạc, ca sĩ đình đám nào?

Cuối năm luôn là thời điểm được cộng đồng fan Kpop mong chờ nhất bởi rất nhiều lễ trao giải âm nhạc nổi tiếng sẽ lần lượt diễn ra, góp phần tôn vinh thành tựu của những nghệ sĩ nổi bật trong năm. Trong đó MAMA (Mnet Asian Music Awards) chắc chắn là một trong những lễ trao giải được mong chờ nhất vì nhiều lý do khác nhau. Và tất nhiên, kết quả những giải thưởng Daesang danh giá nhất luôn là điều khiến khán giả phải hồi hộp chờ đợi hơn cả.

Trước khi đêm trao giải chính thức được tổ chức,MAMA 2021 gần đây đã công bố đề cử cho các giải thưởng quan trọng của họ, tất nhiên có cả giải Daesang. Trước khi biết được những cái tên nào sẽ chinh phục những giải thưởng cao quý nhất của MAMA năm nay, hãy cùng điểm qua cuộc hành trình đáng nhớ của 3 giải Daesang quan trọng nhất trong lịch sử lễ trao giải của Mnet, để xem có bao nhiêu nghệ sĩ có được vinh dự chạm tay vào những chiếc cúp này.

Song of the Year

Song of the Year là giải thưởng tôn vinh các ca khúc đã gây ấn tượng xuất sắc trong năm đó với người nghe nhạc. Mỗi năm, Mnet (đơn vị tổ chức MAMA) sẽ đưa ra các cách tính điểm khác nhau cho hạng mục giải thưởng, nhưng nhìn chung, Song of the Year sẽ dựa trên thành tích được đo bằng số liệu (lượt tải nhạc, lượt nghe trực tuyến...) để tính điểm.

TWICEchính là thần tượng đang nắm giữ kỉ lục có nhiều giải thưởng Song of the Year nhất với tổng cộng 3 lần lên ngôi liên tiếp từ năm 2016 đến năm 2018, tiếp theo sau đó là BIGBANG, 2NE1và BTS(mỗi nhóm 2 lần).

2006: "Partner for Life" (SG Wannabe)

2007: "Lies" (BIGBANG)

2008: "Nobody" (Wonder Girls)

2009: "I Don’t Care" (2NE1)

2010: "Bad Girl Good Girl" (Miss A)

2011: "I Am the Best" (2NE1)

2012: "Gangnam Style" (PSY)

2013: "Bounce" (Cho Yong-pil)

2014: "Eyes, Nose, Lips" (Taeyang)