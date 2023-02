Trọng Hiếu trầy trật mời biên đạo của BLACKPINK hợp tác

Kiel Tutin là biên đạo người Anh đã góp phần làm nên thành công cho các MV, màn trình diễn đỉnh cao của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Danh sách các vũ điệu do anh sáng tạo có thể kể đến như Solo của Jennie (BLACKPINK), Bang Bang Bang của BIGBANG, Zutter của G-Dragon, Bang Bang Gok Gok của iKon, Dinero, El Anillo của Jennifer Lopez…

Nhưng nổi bật nhất là chuỗi vũ đạo viral toàn cầu của BLACKPINK: Kill This Love, DDU-DU DDU-DU, Forever Young, How You Like That và mới nhất là Pink Venom.