Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?

Liên quan tới kiến nghị không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa trên cao tốc, trao đổi với P.V VietNamNet, TS. Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, việc xử lý các vụ tai nạn giao thông theo kiểu “mắc ở đâu điều chỉnh ở đó” là cần thiết. Tuy nhiên, để giải quyết tổng thể bài toán về an toàn và phát triển giao thông, cơ quan quản lý cần cân nhắc nhiều khía cạnh.

Qua vụ tai nạn giao thông ô tô Limousine đâm vào xe bồn tưới cây, có thể thấy việc tổ chức tưới cây hay các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng trên đường cao tốc cần được xem xét, đánh giá lại để đảm bảo an toàn.

Việc trồng cây, hoa trên cao tốc theo ông Tạo là hướng đi đúng, vừa giải quyết bài toán cảnh quan, môi trường, vừa góp phần ứng phó biến đổi khí hậu.