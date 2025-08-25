Trồng dặm hàng ngàn m² cây bị giẫm nát tả tơi sau buổi tổng hợp luyện diễu binh

Chiều 25/8, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng TP Hà Nội) Nguyễn Đức Hưng cho biết, sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra tối 24/8 vừa qua đã xảy ra hiện tượng cây xanh, thảm cỏ bị người dân giẫm đạp làm dập nát, gãy hỏng.

Cụ thể, có khoảng 2.025m² cây cảnh, cây mảng, 1.516m² thảm cỏ bị hư hại trên các tuyến: Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Tây Sơn, Vườn Cửa Nam, Trần Phú, Lê Trực, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Láng, vườn hoa Thanh Niên, vườn hoa Mai Xuân Thưởng…