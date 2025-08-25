Trồng dặm hàng ngàn m² cây bị giẫm nát tả tơi sau buổi tổng hợp luyện diễu binh

Chiều 25/8, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng TP Hà Nội) Nguyễn Đức Hưng cho biết, sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra tối 24/8 vừa qua đã xảy ra hiện tượng cây xanh, thảm cỏ bị người dân giẫm đạp làm dập nát, gãy hỏng.
Cụ thể, có khoảng 2.025m² cây cảnh, cây mảng, 1.516m² thảm cỏ bị hư hại trên các tuyến: Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Tây Sơn, Vườn Cửa Nam, Trần Phú, Lê Trực, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Láng, vườn hoa Thanh Niên, vườn hoa Mai Xuân Thưởng…
Ngoài ra, thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 1.088 bầu cây hoa các loại và 122m hoa viền trang trí bị hư hỏng, mất trộm, tập trung trên các tuyến: Độc Lập, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Trần Phú, Chu Văn An, Nguyễn Tri Phương, Lê Hồng Phong, Mai Xuân Thưởng…
Lường trước tình trạng này, Trung tâm đã kiến nghị và ngày 23/8 Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND, công an các phường đề nghị phối hợp tăng cường công tác bảo vệ khu vực trang trí cây, hoa phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
“Hiện chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị xác nhận khối lượng cây, hoa hư hỏng, đồng thời triển khai trồng dặm thay thế để giữ cảnh quan đẹp. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị lượng cây, hoa dự phòng để trồng thay thế.
Trung tâm chỉ đạo các đơn vị duy trì, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ, phối hợp chính quyền địa phương, công an để ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, cố tình phá hoại cây, hoa”, ông Hưng thông tin.
Theo Điều 53 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có thể bị xử phạt hành chính từ 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu hoặc bồi thường toàn bộ giá trị tài sản bị thiệt hại.