Trọng án vì những mâu thuẫn nhỏ

Trong quá trình nói chuyện, giữa Giang và em gái là chị T. (34 tuổi), đã lấy chồng ở xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà xảy ra mâu thuẫn.Đỉnh điểm mâu thuẫn, Giang đã không giữ được bình tĩnh, bóp cổ em gái mình cho đến khi chị T. không còn cử động được. Ngay sau đó, người nhà và hàng xóm đã đưa chị T. đến Trạm y tế xã Phú Xuân để cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Có quá nhiều vụ án mà nguyên nhân chỉ xuất phát từ những lý do đơn giản, có vụ đơn giản đến không ngờ, ai biết chuyện đều không tin đó là lý do để các đối tượng gây án. Trong quá trình điều tra các vụ trọng án, cơ quan Công an đều cố gắng điều tra thật kỹ càng để xác định nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm tội của đối tượng.

Qua các vụ án các đối tượng phạm tội đã phải chịu những bản án nghiêm khắc của pháp luật, là bài học để bản thân các đối tượng và mọi người nhìn vào đó để nhận biết được hậu quả của mình gây ra là hoàn toàn sai trái. Rất nhiều vụ án mạng các đối tượng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình nhưng số vụ việc nghiêm trọng mới phát sinh vẫn không dừng lại.