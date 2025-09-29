Trong 3 ngày đầu tuần (29/9 - 1/11), 3 con giáp kích hoạt may mắn, quý nhân phù trợ

Tuổi Thìn
Tuổi Thìn vốn dĩ mang trong mình năng lượng mạnh mẽ, khi gặp thời điểm thuận lợi, vận trình càng như “cá gặp nước”. Trong 3 ngày đầu tuần, công việc của tuổi Thìn diễn ra hanh thông, các dự định được xúc tiến nhanh chóng hơn. Người tuổi Thìn sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của cấp trên hoặc đối tác, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến và hợp tác.
Quý nhân phù trợ chính là những người có vị trí cao hơn hoặc đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Họ không chỉ mang đến lời khuyên đúng lúc mà còn trao cho Thìn cơ hội để thể hiện khả năng.
Về tài lộc, tuổi Thìn có thể đón nhận những khoản thu bất ngờ, chẳng hạn tiền thưởng, hợp đồng sinh lời hoặc một khoản đầu tư sắp chín muồi. Về tình cảm, những căng thẳng nếu có cũng sẽ dần được hóa giải, để lại bầu không khí hòa thuận và gắn bó hơn.
Tuổi Ngọ
Trong ba ngày từ 29/9 đến 1/10, tuổi Ngọ giống như được bật công tắc vận may. Những việc tưởng như bế tắc lại bất ngờ tìm thấy lối ra.
Công việc tiến triển thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của quý nhân – thường là những người có tuổi tác, uy tín hoặc kiến thức sâu rộng. Họ không chỉ định hướng cho Ngọ mà còn mang đến những cơ hội hợp tác đầy tiềm năng.
Về tài chính, tuổi Ngọ có nhiều tín hiệu khả quan. Những ai kinh doanh sẽ dễ đạt doanh thu vượt mong đợi, người làm công ăn lương có thể nhận thêm phần thưởng hoặc khoản thu phụ.
Tình cảm của tuổi Ngọ cũng thêm phần thuận lợi. Với những cặp đôi, sự tin tưởng và đồng lòng giúp cả hai cùng nhau bước qua khó khăn. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp, mở ra cơ hội xây dựng mối quan hệ mới.
Tuổi Dậu
Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Dậu đón nhận vận trình khởi sắc rõ rệt. Công việc của bạn thuận buồm xuôi gió, lời nói có trọng lượng và dễ thuyết phục được người khác. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Dậu triển khai kế hoạch mới hoặc đàm phán hợp tác.
Quý nhân của tuổi Dậu không ở đâu xa, thường là những người bạn chí cốt hoặc đồng nghiệp thân thiết. Họ mang đến sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực để bạn vững bước hơn trong mọi tình huống.
Tài lộc của tuổi Dậu cũng nở rộ, dễ nhận được khoản thu ngoài mong đợi. Những ai đang tìm kiếm hợp đồng, dự án mới sẽ có cơ hội ký kết trong giai đoạn này.
Về tình cảm, vận đào hoa nở rộ: người có đôi thì mặn nồng, người độc thân dễ gặp nhân duyên qua các buổi giao lưu, hội họp.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm