Trong 3 ngày đầu tuần (29/9 - 1/11), 3 con giáp kích hoạt may mắn, quý nhân phù trợ

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn dĩ mang trong mình năng lượng mạnh mẽ, khi gặp thời điểm thuận lợi, vận trình càng như “cá gặp nước”. Trong 3 ngày đầu tuần, công việc của tuổi Thìn diễn ra hanh thông, các dự định được xúc tiến nhanh chóng hơn. Người tuổi Thìn sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của cấp trên hoặc đối tác, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến và hợp tác.

Quý nhân phù trợ chính là những người có vị trí cao hơn hoặc đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Họ không chỉ mang đến lời khuyên đúng lúc mà còn trao cho Thìn cơ hội để thể hiện khả năng.

Về tài lộc, tuổi Thìn có thể đón nhận những khoản thu bất ngờ, chẳng hạn tiền thưởng, hợp đồng sinh lời hoặc một khoản đầu tư sắp chín muồi. Về tình cảm, những căng thẳng nếu có cũng sẽ dần được hóa giải, để lại bầu không khí hòa thuận và gắn bó hơn.