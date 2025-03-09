Trong 1 ngày, giá vàng nhẫn 2 lần lập kỷ lục

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng đã xô đổ kỷ lục cũ, thiết lập đỉnh mới khi chinh phục ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ đồng hồ, đến đầu giờ chiều nay, giá vàng nhẫn lại tiếp tục tăng 300.000 đồng/lượng lên ngưỡng 125,8 - 128,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là ngưỡng giá cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, giá vàng miếng vẫn trụ vững trên đỉnh lịch sử được lập vào đầu giờ sáng nay. Theo đó, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Đây là giá cao nhất tính đến thời điểm hiện nay.