Trọn vẹn Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim: Cả SVĐ Mỹ Đình vỡ oà với Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng!

Đúng 20h ngày 10/8, Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim sẽ chính thức sáng đèn tại SVĐ Mỹ Đình. Là một trong số đêm nhạc được mong chờ nhất tháng 8 này, Tổ Quốc Trong Tim đã cháy sạch vé, sẵn sàng đón chào 50 nghìn khán giả tới tham dự. Quy tụ dàn line-up nghệ sĩ đình đám như NSND Thu Huyền, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Thanh Duy, Suboi… buổi concert hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc âm nhạc lẫn thị giác hoành tráng.
Trời đổ mưa ngay trước thềm Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim:
Vài tiếng trước giờ G, thời tiết chuyển xấu, mưa trút xuống như thác đổ. Xung quanh SVĐ Mỹ Đình u ám và xám xịt nhưng điều đó không thể cản bước cộng đồng fandom yêu nước. Hội trai gái xinh đẹp xúng xính váy áo, lên đồ từ những bộ trang phục đa dạng kiểu mẫu đến quần áo in hình cờ đỏ sao vàng. Gần như trong tay ai cũng cầm chiếc ô hay áo mưa, sẵn sàng ướt.
Không chỉ giới trẻ, Tổ Quốc Trong Tim còn thu hút đông đảo người hâm mộ trải dài nhiều lứa tuổi. Các cô bác, ông bà, gia đình 2-3 thế hệ cùng nhau tới đu concert. Đúng với tinh thần nô nức, hân hoan hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Concert Quốc Gia là đêm nhạc dành cho mọi tệp khán giả có lòng yêu nước nồng nàn và niềm đam mê nhạc dân tộc.
Khán giả nô nức check-in:
Tính đến 15h45, mưa đã ngớt dần, trời quang mây tạnh và khô ráo hơn nhiều. Không khí dần nóng lên ngay khi cơn mưa chấm dứt. Quầy booth checkin Fandom Yêu Nước ngày một đông. Ai nấy cũng đổ xổ đi chụp ảnh, tham gia các hoạt động nhận quà là merchandise của Fandom Yêu Nước. Một số người còn trêu rằng thời tiết đang "chiều chuộng" fandom yêu nước trong công cuộc đu concert quốc nội tối nay.
Hàng chục nghìn khán giả "phủ đỏ" khán đài, cùng hoà giọng hát Tiến Quân Ca
Giây phút mở màn Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim đã đến. 50 nghìn khán giả cùng hoà giọng trong giai điệu hào hùng, tràn đầy tự hào ca khúc Tiến Quân Ca. Tất cả cùng hô vang "Tổ quốc trong tim", cả khán đài như vỡ oà trong cảm xúc. Âm thanh vang dội như hòa nhịp trái tim của hàng chục nghìn con người cùng chung một tình yêu dành cho đất nước.
Ngay sau phần mở màn đầy xúc động, tam ca Đăng Dương - Tùng Dương - Võ Hạ Trâm xuất hiện, mang đến liên khúc cách mạng hào hùng, tái hiện khí thế sục sôi của những năm tháng lịch sử. Tiếng hát mạnh mẽ, giàu cảm xúc hòa quyện cùng dàn nhạc hoành tráng, tạo nên bầu không khí thiêng liêng trên khắp khán đài. Ca sĩ Đông Hùng bùng nổ với ca khúc bất hủ Lên Đàng, khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết và lòng quyết tâm trong hàng chục nghìn khán giả. Từng câu hát vang lên như lời hiệu triệu, thôi thúc ý chí vươn lên vì Tổ quốc.
Sân khấu rực rỡ ánh đèn, soi sáng từng gương mặt rạng ngời niềm kiêu hãnh. Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như tan biến, chỉ còn lại một Việt Nam vững vàng, đoàn kết và đầy tự hào.
Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim được tiếp lửa với ca khúc Việt Nam Ơi do Minh Beta thể hiện. Sân khấu hoành tráng với chữ V làm trung tâm. Khán giả tạo nên "biển đỏ" cực kỳ ấn tượng. Nhạc nổi lên, cả khán đài vang vọng, hoà ca trong giai điệu đầy tự hào khi là người Việt Nam.
Tùng Dương đem đến phiên bản mới toanh cho ca khúc tỷ view Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình
Bước sang Chương 2 của Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim, 68 chiến sĩ diễu binh trang nghiêm, tiến bước từ sân khấu tỏa ra khắp sân vận động trong tiếng nhạc hùng tráng của Tiến Dưới Bước Quân Kỳ.
Ngay sau đó, Tùng Dương xuất hiện, mang đến phiên bản mới đầy cảm xúc cho ca khúc "tỷ view" Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Giai điệu quen thuộc nay được khoác lên lớp hòa âm mới mẻ, hòa quyện cùng giọng hát đẳng cấp của divo số một Việt Nam. Phần trình diễn khiến khán giả tại sân vận động phải trầm trồ, xúc động, hứa hẹn gây sốt thời gian tới. Cả SVĐ Mỹ Đình sáng trong ánh đèn, khán giả vừa nghe, vừa hát theo Tùng Dương cực cảm xúc.
Noo Phước Thịnh - Tóc Tiên chiêu đãi Concert Quốc Gia "tiệc visual" đã mắt
Sân khấu tiếp tục bùng nổ khi Noo Phước Thịnh xuất hiện với visual cuốn hút, khiến đám đông liên tục hò reo "đẹp trai quá". Nam ca sĩ mang đến màn trình diễn Tôi Yêu Việt Nam đầy năng lượng, truyền lửa và khơi dậy niềm tự hào trong hàng chục nghìn khán giả.
Noo Phước Thịnh khiến người ta "sốc visual":
Ngay sau đó, Tóc Tiên bước ra rực rỡ như một nàng công chúa, xuất hiện trên quân hậu đầy quyền lực cùng ca khúc Tôi Phi Thường. Hot hơn cả là Liên khúc 3 miền. Tóc Tiên tái hiện sân khấu debut "Chị Đẹp" khiến khán đài bùng nổ. Cả hai ngôi sao hạng A đều chinh phục trọn vẹn khán giả bằng giọng hát live đẳng cấp, giàu cảm xúc.
Kết màn bùng nổ cảm xúc
Ở phần cao trào cuối cùng, Tùng Dương trở lại sân khấu, cùng Tóc Tiên hòa giọng trong Khát Vọng Tuổi Trẻ. Hàng chục nghìn khán giả đồng loạt cất tiếng hát, âm thanh hào sảng át cả micro của hai nghệ sĩ, tạo nên khoảnh khắc giao hòa tuyệt đẹp giữa nghệ sĩ và công chúng. Ngay sau đó, giai điệu thiêng liêng của Như Có Bác Hồ Trong Ngày Đại Thắng vang lên, khiến cả sân vận động như rung chuyển.
Tiếng vỗ tay, tiếng hô vang hòa cùng niềm xúc động dâng trào. Cả sân vận động Mỹ Đình đồng thanh hô "Việt Nam - Hồ Chí Minh", "Việt Nam vô địch" trong pháo hoa rực sáng bầu trời. Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim khép lại trọn vẹn và mỹ mãn, bùng nổ trong niềm tự hào, để lại dấu ấn khó quên trong lòng người dân Việt Nam.
Hưởng ứng tinh thần yêu nước, Kenh14.vn ra mắt dự án Fandom Yêu Nước - chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ngày 10/8/2025, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ đại nhạc hội Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim, Fandom Yêu Nước chính thức được "kích hoạt" với hàng loạt hoạt động độc đáo: Khởi động website fandomyeunuoc.kenh14.vn, Ra mắt Bộ sưu tập Yêu Nước phiên bản giới hạn, Khu vực chụp ảnh lấy ngay theo concept kỷ niệm A80, Nhiều trò chơi tương tác và thử thách hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng yêu nước thế hệ mới.
Tuyết Anh, Bạch Khởi - Ảnh: Team News