Trọn vẹn Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim: Cả SVĐ Mỹ Đình vỡ oà với Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng!

Đúng 20h ngày 10/8, Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim sẽ chính thức sáng đèn tại SVĐ Mỹ Đình. Là một trong số đêm nhạc được mong chờ nhất tháng 8 này, Tổ Quốc Trong Tim đã cháy sạch vé, sẵn sàng đón chào 50 nghìn khán giả tới tham dự. Quy tụ dàn line-up nghệ sĩ đình đám như NSND Thu Huyền, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Thanh Duy, Suboi… buổi concert hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc âm nhạc lẫn thị giác hoành tráng.

Trời đổ mưa ngay trước thềm Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim:

Vài tiếng trước giờ G, thời tiết chuyển xấu, mưa trút xuống như thác đổ. Xung quanh SVĐ Mỹ Đình u ám và xám xịt nhưng điều đó không thể cản bước cộng đồng fandom yêu nước. Hội trai gái xinh đẹp xúng xính váy áo, lên đồ từ những bộ trang phục đa dạng kiểu mẫu đến quần áo in hình cờ đỏ sao vàng. Gần như trong tay ai cũng cầm chiếc ô hay áo mưa, sẵn sàng ướt.

Không chỉ giới trẻ, Tổ Quốc Trong Tim còn thu hút đông đảo người hâm mộ trải dài nhiều lứa tuổi. Các cô bác, ông bà, gia đình 2-3 thế hệ cùng nhau tới đu concert. Đúng với tinh thần nô nức, hân hoan hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Concert Quốc Gia là đêm nhạc dành cho mọi tệp khán giả có lòng yêu nước nồng nàn và niềm đam mê nhạc dân tộc.

Khán giả nô nức check-in:

Tính đến 15h45, mưa đã ngớt dần, trời quang mây tạnh và khô ráo hơn nhiều. Không khí dần nóng lên ngay khi cơn mưa chấm dứt. Quầy booth checkin Fandom Yêu Nước ngày một đông. Ai nấy cũng đổ xổ đi chụp ảnh, tham gia các hoạt động nhận quà là merchandise của Fandom Yêu Nước. Một số người còn trêu rằng thời tiết đang "chiều chuộng" fandom yêu nước trong công cuộc đu concert quốc nội tối nay.

Hàng chục nghìn khán giả "phủ đỏ" khán đài, cùng hoà giọng hát Tiến Quân Ca

Giây phút mở màn Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim đã đến. 50 nghìn khán giả cùng hoà giọng trong giai điệu hào hùng, tràn đầy tự hào ca khúc Tiến Quân Ca. Tất cả cùng hô vang "Tổ quốc trong tim", cả khán đài như vỡ oà trong cảm xúc. Âm thanh vang dội như hòa nhịp trái tim của hàng chục nghìn con người cùng chung một tình yêu dành cho đất nước.