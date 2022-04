Trốn truy nã, bị công an phát hiện khi đang vật vờ ở vườn hoa Hà Nội

Theo hồ sơ, ngày 29/9/2021, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh về tội ''Gây rối trật tự công cộng''. Sau đó, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 7/3/2022, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đã bàn giao đối tượng cho Công an quận Hoàng Mai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo vov.vn