Trốn thuế hơn 19 tỷ đồng, ông chủ của 4 doanh nghiệp ở An Giang bị tạm giam

Tài liệu được Cơ quan Công an thu giữ trước đó tại nhà bị can Ngô Phú Cường.

Trước đó, ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường để điều tra về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Với hành vi này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại, đồng thời thực hiện Lệnh bắt bị can Ngô Phú Cường để tạm giam.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.