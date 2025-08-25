Trốn phố về thung lũng cách Hà Nội 2 giờ lái xe, hái trái đặc sản đang chín rộ

Chị Thu từng đến xã Hữu Lũng và xã Hữu Liên (trước đây cùng thuộc huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) nhiều lần nhưng với chị, mùa này thời tiết trong lành, dễ chịu hơn cả. Chị đặc biệt ấn tượng với những dòng suối, mỏ nước mang màu xanh lục đặc trưng, chụp ảnh lên vô cùng đẹp mắt, xa xa là cánh đồng lúa xanh mơn mởn.

"Đây là điểm đến thú vị để du khách trải nghiệm kỳ nghỉ Quốc khánh”, chị chia sẻ.

Chị Thu nghỉ tại một homestay nằm sát cánh đồng lúa xanh mơn mởn

So với những vùng đất du lịch nổi tiếng ở miền Bắc như Sa Pa, Mộc Châu, Mai Châu, thì Hữu Lũng vẫn còn nguyên sơ, ít đông đúc, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tĩnh lặng cho du khách.

"Nơi đây còn những nét mộc mạc, chưa bị thương mại hóa. Bên cạnh đó, đường đi thuận tiện, chỉ cần lái xe khoảng 2 tiếng nên khi rảnh, muốn 'chữa lành', tôi và bạn bè hay tới Hữu Lũng", chị Thu chia sẻ.