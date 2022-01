Trộn kem đánh răng với 2 thứ này, răng trắng sáng, hết ố vàng mà không lo ê buốt

Nếu răng bạn có nhiều mảng bám và mức độ ố vàng nặng, hãy thử trộn hỗn hợp kem đánh răng, muối, baking soda và nước chanh lại với nhau. Đánh răng bằng hỗn hợp này rồi súc miệng bằng nước sạch. Tuy nhiên, với cách này, bạn chỉ nên sử dụng 2 tháng 1 lần.

Than hoạt tính

Than hoạt tính là một nguyên liệu làm trắng răng an toàn được nhiều người sử dụng. Bạn chỉ cần lấy bột than hoạt tính, nhúng bàn chải đã làm ướt vào đó và đánh răng như bình thường là được. Áp dụng biện pháp này 1-2 lần/tuần. Răng bạn sẽ sáng dần lên sau vài lần sử dụng.



Giấm táo