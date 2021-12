Tròn 550 năm vua Lê Thánh Tông thành lập đạo Thừa tuyên Quảng Nam

Your browser does not support the audio element.

Tham dự Hội thảo có hơn 70 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý trên các lĩnh vực kinh tế, lịch sử, văn hóa, dân tộc học, khảo cổ học, ngôn ngữ học... ở các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, cơ quan Trung ương và địa phương trên cả nước.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam khái quát quá trình ra đời của Danh xưng Quảng Nam. Theo đó, cách đây tròn 550 năm, vào năm 1471, vua Lê Thánh Tông thành lập đạo Thừa tuyên Quảng Nam - đơn vị hành chính thứ 13 của nước Đại Việt, Danh xưng Quảng Nam ra đời từ đây.