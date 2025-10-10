Trộm vặt tại sân bay Singapore, kỷ lục gia thế giới lãnh án

Kỷ lục gia bơi lội thế giới Benedetta Pilato (phải). Ản: REUTERS

Liên đoàn bơi lội Ý (FIN) cho biết hình phạt cấm thi đấu 90 ngày được đưa ra, dựa trên việc hai vận động viên thừa nhận trách nhiệm và thái độ thành khẩn hợp tác.

Pilato 20 tuổi, là cựu kình ngư giữ kỷ lục gia thế giới ở nội dung bơi ếch 50 m nữ. Cô vừa giành huy chương đồng tại giải bơi vô địch thế giới vào ngày 3-8, diễn ra Singapore.