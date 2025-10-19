Trộm đột nhập Bảo tàng Louvre, lấy hàng loạt món đồ 'vô giá' chỉ trong 7 phút

Ngày 19-10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết Bảo tàng Louvre đã bị trộm đột nhập và lấy đi những món trang sức “vô giá”. Vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 30 (giờ địa phương) và người dân đã được sơ tán mà khỏi khu vực bảo tàng, theo đài CNN.

"Một vụ cướp lớn đã xảy ra sáng nay tại Phòng Apollo. Nhiều kẻ đã đột nhập vào Bảo tàng Louvre từ bên ngoài, sử dụng thang máy vận chuyển hàng hóa bên ngoài được đặt trên một chiếc xe tải" – ông Nuñez trả lời đài France Inter.