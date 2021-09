Trộm 8 lượng vàng, trốn truy nã 25 năm vẫn không thoát

Mới đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tháp Mười phát hiện Trần Lệ Tuyết có những đặc điểm giống với bị can đang bị Cơ quan CSĐT Công an quận 5, truy nã năm 1996 về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi khẩn trương xác minh và xác định đúng là bị can đang bị truy nã nên Công an Tháp Mười phối hợp với Công an TT.Mỹ An tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tại Công an, bị can Tuyết khai nhận trước đây có ở thuê (giúp việc) cho gia đình ở quận 5, TPHCM. Đến khoảng năm 1996, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở nên đã lấy trộm khoảng 8 lượng vàng trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, đối tượng đi lẫn trốn nhiều nơi và sinh sống tại TT.Mỹ An đến ngày bị bắt.