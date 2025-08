Trời nắng như đổ lửa, ăn mặc ra sao khi đi xe máy để không 'rước họa vào thân'?

Những ngày cao điểm của mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có thể chạm ngưỡng 40 độ C, thậm chí do hiệu ứng bức xạ từ mặt đường nhựa và nhà cao tầng, nền nhiệt thực tế cơ thể cảm nhận có thể vượt 50 độ C. Nắng nóng không chỉ khiến người đi đường cảm thấy như “chảy mỡ” mà còn trở thành yếu tố ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe và sự an toàn.

Việc trang bị thêm những lớp áo chống nắng, mũ, kính râm, khẩu trang,... dưới nắng nóng đỉnh điểm là điều cần thiết. Ảnh: Mạnh Hùng

Với những người phải di chuyển thường xuyên bằng xe máy - phương tiện phổ biến nhất tại Việt Nam, tình trạng cháy nắng, sạm da, mất nước, thậm chí say nắng, hoa mắt, kiệt sức... luôn rình rập. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn trang phục và phụ kiện không đơn thuần là để chống nắng, mà còn là cách tự bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu nguy cơ tai nạn khi lưu thông giữa thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ cách chọn trang phục và phụ kiện sao cho vừa chống nắng hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn khi lưu thông. Nhiều người vẫn ưu tiên trùm kín toàn thân để tránh nắng mà vô tình làm hạn chế tầm nhìn, cản trở thao tác điều khiển xe, thậm chí áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe rất nguy hiểm.

(Vụ tai nạn nguy hiểm xảy ra mới đây với nguyên nhân là áo chống nắng của phụ nữ ngồi sau xe máy bị cuốn vào bánh xe. Nguồn video: Otofun)

Các chuyên gia cho rằng, nhu cầu bảo vệ sức khoẻ trước sự xâm hại của ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhất là phái đẹp. Tuy vậy, lựa chọn đúng trang phục, phụ kiện cần dựa trên sự cân bằng giữa khả năng che chắn tia UV và sự gọn gàng, thoáng mát, giúp người đi xe máy giữ được tỉnh táo, phản xạ tốt trong điều kiện thời tiết oi bức kéo dài.