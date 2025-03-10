Trời nắng, người dân 'ngã ba lụt lội' vẫn bì bõm sau 3 ngày Hà Nội ngập lụt

Chiều 2/10, ghi nhận tại ngã ba Cầu Bươu – Phạm Tu (trước cổng Bệnh viện K3 Tân Triều), nước vẫn ngập sâu hơn 60 cm. Người dân và phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

“Ba ngày nay, nước tràn cả vào nhà, bể nước sinh hoạt cũng bị ô nhiễm, gia đình tôi không thể nấu nướng hay tắm giặt bình thường. Đây vốn là vùng trũng, cứ mưa là ngập. Ngày nắng thì bụi, ngày mưa lại biến thành sông, dự án làm đường dở dang mãi chưa xong”, bà Phạm Thị Hằng (tổ 14, Kiến Hưng) bức xúc.