Trời mưa, nhớ món rau muống dải om mẻ, ớt giòn ngon mẹ làm

Nhưng có những ngày đầu hạ mưa rào ào ạt, hay những buổi chớm thu mưa ngâu dầm dề, đất trời dịu mát, thì rau muống dải lại lên ngôi.

Sáng sớm, mẹ tôi thường khoác mảnh vải mưa dán vá đôi chỗ ở hiệu trên phố Hàng Đào hoa lệ thời bao cấp, đội chiếc nón lá già thâm sịt, lạch cạch mở chiếc then cửa gỗ cổng sau nhà trông ra ngõ Phất Lộc (Hà Nội). Bà lộc cộc đôi guốc gỗ mộc, miệng bỏm bẻm nhai thêm miếng trầu cho ấm bụng.

Nhớ mẹ, nhớ món ngon mẹ nấu

Ấy là bà đang đi ra chợ Hàng Bè đấy. Mưa dầm, rau muống nào cũng non mướt, bó to như bó rạ. Các bà bán rau muống quen mặt làng Láng, làng Mơ, bà Rỗ, bà Toét gọi ời ời. Nhưng mẹ tôi chỉ chào hỏi qua loa. Bởi bà có ý muốn tìm một vài mớ rau muống dải trắng của các bà nông dân ngoại thành vùng Thanh Trì, Từ Liêm đưa về.