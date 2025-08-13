Trôi dạt trên biển 24 giờ, người đàn ông dùng cách này để sống sót

Ngày 13/8, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (Đắk Lắk) xác nhận, ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ngụ phường Xuân Đài) vừa được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển.

"Ông Thạch được một tàu cá tìm thấy ở vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Hiện sức khỏe ông Thạch đã ổn định và đang trên đường trở về nhà”, ông Nguyên cho biết.