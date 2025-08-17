'Trở về thời khắc thiêng liêng': Khi công nghệ là cầu nối lịch sử với thế hệ trẻ

Trở về thời khắc thiêng liêng mang đến trải nghiệm chưa từng có: chỉ với một bước qua cánh cổng công nghệ thực tế ảo, người dân được “xuyên không” quay ngược thời gian đứng ở đúng nơi tròn 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trên lễ đài, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có những chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News về dự án đặc biệt này.

Triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" mở cửa tự do từ ngày 19/8-21/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ và từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia Đông Hội – Đông Anh, Hà Nội.

- Ông đánh giá thế nào về quá trình hợp tác triển khai dự án “Trở về thời khắc thiêng liêng”?

Năm 2025 đánh dấu cột mốc tròn 80 năm ngày ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - một sự kiện thiêng liêng, trọng đại trong lịch sử dân tộc. Trong bối cảnh ấy, dự án Trở về thời khắc thiêng liêng được khởi xướng thực sự là một sáng kiến.

Chúng tôi đánh giá rất cao ý tưởng này, không chỉ bởi giá trị lịch sử, mà còn bởi phương thức tiếp cận mới mẻ, ứng dụng công nghệ hiện đại để lan toả tri thức đến cộng đồng.

Là đơn vị đào tạo đầu ngành về công nghệ thông tin - truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông rất vinh dự được đồng hành cùng Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai các ý tưởng công nghệ cho dự án.