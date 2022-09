Trở về để tiếp tục mở cánh cửa làm giàu

Cơ hội quay trở lại thị trường lao động ngoài nước của những người như anh Tuấn hay anh Quân đã rộng mở. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, hàng nghìn lao động đang "mắc kẹt" khi Hàn Quốc cấm cửa do nơi đó có nhiều người bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp lúc hết hạn hợp đồng. Những địa phương lọt vào "danh sách đen" chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Thanh Hóa, Hà Tĩnh mỗi địa phương có 2 huyện, riêng Nghệ An có 3 huyện, thị nằm trong danh sách bị phía Hàn Quốc tạm dừng tiếp nhận lao động.

Xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hiện có gần 500 lao động cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài, chiếm 30% tổng số lao động đang đi làm việc ở nước ngoài của xã.

"Những năm qua, xã thường xuyên cử cán bộ đến tận nhà gặp người thân họ vận động, động viên người lao động chấp hành đúng hợp đồng làm việc nhưng kết quả chẳng đáng là bao", bà Nguyễn Việt Hà, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã cho hay.

Tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đưa được 12.200 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Việc các nước trên thế giới chuyển dần sang trạng thái "bình thường mới" sau dịch Covid-19 cùng với các hiệp định thương mại đã được ký kết giữa Việt Nam với một số quốc gia có hiệu lực tạo cơ hội cho người lao động được tham gia vào các thị trường mới. Bên cạnh cơ hội được quay lại thị trường lao động cũ, người lao động đang có nhiều cơ hội xuất ngoại khi các nước khác bắt đầu mở cửa đối với lao động Việt Nam.

Ông Hoàng Duy Xuyên - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa cho biết: "Thời gian qua, Trung tâm đẩy mạnh hoạt động tư vấn, ngày hội việc làm, các phiên giao dịch việc làm, thu hút đông đảo doanh nghiệp và người lao động tham gia. Đối với hoạt động xuất khẩu, người lao động được trang bị nhiều thông tin, kiến thức về thị trường lao động, các chính sách hỗ trợ trong quá trình làm thủ tục, bảo hộ trong thời gian làm việc ở nước ngoài, các chính sách hỗ trợ và cơ hội quay lại thị trường lao động hay cơ hội việc làm trong nước khi trở về đúng thời hạn".