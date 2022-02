Trớ trêu học sinh đến lớp học trực tuyến vì giáo viên... F0

Ngôi trường nơi nữ giáo viên làm việc đang tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ cho giáo viên sau 2 tuần mở cửa trở lại. Cô Quỳnh Chi không rõ nguồn lây nhiễm COVID-19 từ đâu. "Tôi không hoảng loạn khi bản thân là F0 nhưng lại thấy buồn và áy náy vì việc này vô tình liên luỵ đến học sinh, đồng nghiệp. Rất may họ động viên tôi sớm chiến thắng COVID-19 để quay trở lại trường", cô Chi nói.

Một tiết học online đặc biệt, khi học sinh đến trường. (Ảnh minh hoạ: N.A)

Hình thức dạy học trực tuyến không quá lạ lẫm vì cả cô và trò từng trải qua gần học kỳ. Nhưng cảm giác cô dạy online cho học sinh ở lớp lại rất khác biệt. Việc dạy trực tuyến của cô gặp khó khăn về kết nối và đường truyền. Một tiết học diễn ra với 3 điểm cầu. Điểm cầu thứ nhất là tại nhà cô giáo. Cô thuần thục các kỹ năng dễ dàng kết nối thiết bị, phần mềm Zoom. Điểm cầu thứ 2 ở trường phải nhờ đến sự hỗ trợ từ giáo viên, cán bộ tin học khác vì các em chưa thể tự sắp xếp, mở máy tính, máy chiếu ở lớp. Điểm cầu thứ 3 là những học sinh F1 đang tự cách ly ở nhà. Vì vậy, mỗi tiết học đều phải mất 10 - 15 phút đầu giờ để kết nối.

"Cùng với đó, đường truyền mạng ở trường khá chập chờn, nhiều khi trong tiết dạy cô giáo hăng say nói, thấy lớp im lặng tưởng học sinh đang nghe giảng, nhìn lại mới biết mạng quay mòng mòng bị đứng hình từ lâu mà không biết. Hay nhiều khi do hệ thống loa phát trong phòng học quá bé, cô phải cố gắng nói thật to như hét vào mic và lớp phải thật im lặng mới có thể nghe hết bài giảng", cô Chi nói và hy vọng bản thân sẽ sớm khoẻ lại để có thể đến trường dạy học trực tiếp, đảm bảo chất lượng, tiến độ học tập.

Tương tự, cô Phạm Trần Thanh Huyền, giáo viên THPT Hoàng Cầu không may là F0 từ thứ Tư tuần trước. Các tiết dạy của cô bất đắc dĩ chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến tại nhà, còn học sinh thì vẫn đến trường học như bình thường. "Thiệt thòi nhất là học sinh, muốn đến trường để học trực tiếp nhưng nay cô giáo lại ở nhà dạy online. Tôi luôn động viên học sinh cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn này. Đây cũng là kỷ niệm đặc biệt không phải ai cũng được trải qua", cô Huyền tâm sự.