Trợ thủ đắc lực giúp tiêm kích tàng hình F-35 như 'hổ thêm cánh'

“Bộ đôi song sát” F-35A và UAV C100

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào tháng 7, với sự tham gia của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35A và UAV C100. Trong kịch bản, UAV C100 sử dụng thiết bị chỉ thị mục tiêu laser Leonardo STAG5 để đánh dấu các mục tiêu mặt đất. Ngay sau đó, F-35A thả 4 quả bom dẫn đường GBU-12 Paveway II (loại huấn luyện, không có thuốc nổ) nhằm tiêu diệt chính xác mục tiêu đã định trước.

“Được trang bị chỉ thị laser Leonardo STAG5, UAV C100 đã dẫn đường thành công cho 4 quả bom GBU-12 từ máy bay F-35 đánh trúng chính xác mục tiêu”, PDW cho biết.

Cuộc thử nghiệm cũng chứng minh khả năng một kíp điều khiển mặt đất có thể xác định và đánh dấu mục tiêu từ ngoài tầm bắn đối phương mà không cần máy bay hỗ trợ, giúp mở rộng năng lực “hỏa lực phối hợp” của không quân Mỹ.

Tiêm kích F-35. Ảnh: USAF

PDW nhấn mạnh đây là khái niệm tác chiến có điểm khác biệt so với UAV “Loyal Wingman” – những loại máy bay không người lái bán tự động, do phi công tiêm kích điều khiển trực tiếp và hoạt động như “kép phụ” của máy bay có người lái. Các mẫu “Loyal Wingman” như Boeing Airpower Teaming System hay Kratos XQ-58 Valkyrie có thể trinh sát, tác chiến điện tử, tấn công tên lửa hoặc làm mồi nhử.

Trong khi đó, UAV C100 lại do người điều khiển từ mặt đất vận hành. Tuy nhiên, cả hai khái niệm đều chung mục tiêu: phối hợp UAV với máy bay có người lái nhằm nhân bội sức mạnh chiến đấu, đồng thời giảm rủi ro cho phi công.

“Hỏa lực liên miền” – bước tiến trong tác chiến hiện đại

Cuộc thử nghiệm bao gồm 3 lần tấn công ở khoảng cách 1.000m, 1.500m và 2.000m từ UAV tới mục tiêu. C100 lượn vòng 35 phút ở khoảng cách 3km so với người điều khiển, thu thập dữ liệu hình ảnh chi tiết và nhanh chóng truyền thông tin cho F-35.

Theo PDW, C100 được thiết kế như một “nền tảng hỏa lực hữu cơ”, tức là có thể trực tiếp hỗ trợ binh sĩ trên chiến trường với nhiều gói trang bị từ trinh sát, chỉ thị mục tiêu tới tấn công hỏa lực. Ông Ryan Gury, Giám đốc điều hành PDW, nhấn mạnh: “C100 mang lại bước nhảy vọt về tính linh hoạt chiến thuật, giúp binh sĩ có thể phối hợp hỏa lực trên nhiều miền, từ trên không, trên bộ tới trên biển”.

PDW cũng cho biết, cuộc thử nghiệm khẳng định vai trò của C100 như “một nền tảng tấn công dạng mô-đun”, có thể chuyển giao dữ liệu mục tiêu nhanh cho các loại hỏa lực gián tiếp, yểm trợ cận chiến cả trên không cũng như trên biển. UAV này giúp giảm đáng kể rủi ro cho phi công và máy bay đắt tiền như F-35, khi loại bỏ nhu cầu tiêm kích phải bay thấp để tìm mục tiêu.

UAV C100 của PDW chỉ thị mục tiêu mặt đất cho tiêm kích F-35A. Ảnh: PDW

Theo chuyên gia, việc sử dụng UAV giá rẻ, dễ thay thế để đảm nhiệm các vai trò nguy hiểm như trinh sát, tác chiến điện tử, chỉ thị mục tiêu, sẽ cho phép F-35 tập trung vào phóng vũ khí từ ngoài tầm đánh chặn của đối phương. Đây được coi là bước tiến trong học thuyết không quân thế hệ mới, nơi các lớp công nghệ phối hợp chặt chẽ, kết hợp ưu thế tàng hình với sự linh hoạt của UAV.

Đây không phải lần đầu Mỹ thử nghiệm tích hợp UAV vào hoạt động tấn công chính xác. Trước đó, tháng 6/2024, trong cuộc tập trận song phương Mỹ - Philippines, tiêm kích F-35B đã thả bom GBU-32 JDAM xuống mục tiêu nổi do UAV Philippines và máy bay vận tải C-130 chỉ thị.

UAV C100 – “át chủ bài” mới của PDW

C100 là UAV quadcopter hạng nặng, có thể gấp gọn trong ba lô, triển khai chỉ trong 2 phút, thời gian hoạt động liên tục 74 phút với tải trọng tối đa 9,7 kg. UAV có tầm hoạt động 10 km, tốc độ tối đa 65 km/h, trần bay 3.658m, có khả năng chống bụi, chống nước và bay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (-20 tới 57°C).

C100 hỗ trợ nhiều loại thiết bị quân sự, trong đó có camera quang – hồng ngoại, chỉ thị laser và camera cố định phục vụ điều khiển. UAV còn được trang bị công nghệ tự động nhận diện vật thể, định vị quán tính trong môi trường không có GPS, và hệ thống tránh va chạm.

UAV C100 của PDW. Ảnh: PDW

Tháng 12/2024, PDW ký hợp đồng trị giá hơn 15,3 triệu USD để cung cấp C100 cho Lục quân Mỹ.

“Máy bay không người lái C100 đang thiết lập một tiêu chuẩn mới về tính linh hoạt trên chiến trường và tác động tác chiến, trang bị cho binh lính khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách tự chủ mà không cần hỗ trợ hỏa lực từ bên ngoài”, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành PDW, ông Ryan Gury nhấn mạnh vào thời điểm đó.

Trước đó, tháng 9/2024, PDW cũng được lựa chọn cho chương trình sUAV nhằm tìm kiếm máy bay không người lái cỡ nhỏ cho các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập và chỉ thị mục tiêu.

Việc tích hợp UAV C100 với F-35A thể hiện bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Mỹ xây dựng một học thuyết tác chiến không quân thế hệ mới: UAV chi phí thấp đảm nhiệm các vai trò nguy hiểm, trong khi tiêm kích tàng hình tập trung phát huy ưu thế hỏa lực và tấn công chính xác tầm xa. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp không quân Mỹ vừa tăng cường hiệu quả tác chiến, vừa giảm thiểu rủi ro nhân mạng và tổn thất khí tài đắt tiền trong xung đột hiện đại.