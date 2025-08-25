Trợ lý huấn luyện viên đội Công an Hà Nội bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận

Chiều 25.8, Ban Kỉ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra quyết định xử phạt đối với trợ lý huấn luyện viên Luis Viegas của câu lạc bộ Công an Hà Nội, sau sự việc xảy ra ở trận đấu với Becamex TPHCM trên sân Bình Dương tối 24.8.

Theo đó, ông Luis Viegas bị phạt tiền 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ trong 2 trận kế tiếp, căn cứ theo điều 58 Quy định kỉ luật của VFF. Đây là hình thức xử lý sau khi trợ lý này có hành vi phản ứng thái quá với trọng tài trong trận đấu.

Tình huống xảy ra ở hiệp 1, khi trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ vàng cảnh cáo ông Luis Viegas. Tuy nhiên, vị trợ lý tiếp tục phản ứng và nhanh chóng chạy vào đường hầm nhằm tránh nhận thẻ đỏ.