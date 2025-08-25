Trợ lý huấn luyện viên đội Công an Hà Nội bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận

Thanh Vũ| 25/08/2025 21:20

Trợ lý Luis Viegas của đội Công an Hà Nội nhận án phạt cấm làm nhiệm vụ sau khi chạy trốn trọng tài để tránh thẻ phạt.

Trợ lý huấn luyện viên đội Công an Hà Nội bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận
Trợ lý Luis Viegas của đội Công an Hà Nội nhận án phạt. Ảnh: Thanh Vũ

Chiều 25.8, Ban Kỉ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra quyết định xử phạt đối với trợ lý huấn luyện viên Luis Viegas của câu lạc bộ Công an Hà Nội, sau sự việc xảy ra ở trận đấu với Becamex TPHCM trên sân Bình Dương tối 24.8.

Theo đó, ông Luis Viegas bị phạt tiền 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ trong 2 trận kế tiếp, căn cứ theo điều 58 Quy định kỉ luật của VFF. Đây là hình thức xử lý sau khi trợ lý này có hành vi phản ứng thái quá với trọng tài trong trận đấu.

Tình huống xảy ra ở hiệp 1, khi trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ vàng cảnh cáo ông Luis Viegas. Tuy nhiên, vị trợ lý tiếp tục phản ứng và nhanh chóng chạy vào đường hầm nhằm tránh nhận thẻ đỏ.

Trợ lý Viegas chạy vào phòng thay đồ để tránh thẻ phạt. Ảnh: Thanh Vũ
Trợ lý Viegas chạy vào phòng thay đồ để tránh thẻ phạt. Ảnh: Thanh Vũ

Trọng tài đã yêu cầu ông quay lại sân để nhận thẻ vàng thứ 2, song ông không chấp hành. Để trận đấu có thể tiếp tục, huấn luyện viên trưởng Mano Polking đã phải nhận thẻ thay cho cộng sự của mình.

Hành vi của ông Luis Viegas gây nhiều tranh cãi, buộc Ban tổ chức giải phải có báo cáo gửi lên VFF để xem xét kỉ luật. Sau khi họp, Ban Kỉ luật đã đưa ra án phạt chính thức nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của giải đấu.Ở trận đấu này, Công an Hà Nội giành chiến thắng 3-0 trước Becamex TPHCM. Sau sự cố, huấn luyện viên Mano Polking khẳng định phản ứng với trọng tài không phải là “chiến thuật” của đội bóng.

