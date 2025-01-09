Trợ lý HLV số 1 của Sir Alex Ferguson chê bai 1 ngôi sao MU quá nặng cân

Cựu trợ lý HLV số 1 của Sir Alex Ferguson tại Manchester United, Rene Meulensteen, đã lên tiếng cảnh báo hậu vệ Matthijs de Ligt, người mà ông tin rằng không có phong độ tốt vào đầu mùa giải.

Trung vệ người Hà Lan Matthijs de Ligt đang gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ tại Manchester United vì anh "trở nên hơi nặng nề", theo lời đồng hương người Hà Lan Rene Meulensteen. De Ligt đã đá chính cả ba trận đấu tại Premier League của Manchester United mùa này, nhưng phong độ của anh khiến Meulensteen lo ngại.

Cầu thủ người Hà Lan hiện được ưu tiên đá chính ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự ba người của MU, với Leny Yoro và Luke Shaw ở hai bên. HLV Amorim đã loại Harry Maguire khỏi đội hình xuất phát trong trận thua 0-1 trước Arsenal, hòa 1-1 với Fulham và thắng Burnley 3-2.