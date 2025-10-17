Trò lố trong sự kiện dành cho bệnh nhân ung thư

Tạp chí thời trang W Korea đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi tổ chức sự kiện thường niên Love Your W 2025, chiến dịch được giới thiệu là nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú. Dư luận cho rằng chương trình năm nay đã đánh mất hoàn toàn ý nghĩa ban đầu, biến thành buổi tiệc xa hoa của giới giải trí thay vì hoạt động mang tính xã hội.

Bữa tiệc khiến hàng loạt sao nhận chỉ trích

Ngày 15/10, sự kiện Love Your W 2025 được tổ chức tại khách sạn Four Seasons (quận Jongno, Seoul), đánh dấu năm thứ 20 chiến dịch này diễn ra, quy tụ dàn sao hàng đầu Kpop và giới giải trí như RM, j-hope, V (BTS), aespa, (G)I-DLE, Yujin, Wonyoung, Rei (IVE), Bang Chan, Seungmin (Stray Kids), Sunghoon, Jake, Jungwon (ENHYPEN), Taeyang, Hwa Sa, Jay Park, Lee Min Ho, Lee Dong Hwi, Lee Soo Hyuk, Lee Jun Ho, Jung Hae In, Park Eun Bin, Ha Jung Woo, Park Gyu Young, Gong Myung… cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Bữa tiệc có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự.

Kể từ khi ra đời năm 2005, W Korea giới thiệu đây là hoạt động gây quỹ và tuyên truyền vì sức khỏe phụ nữ, với tổng số tiền quyên góp được công bố khoảng một tỷ won (gần 18 tỷ đồng) trong suốt hai thập kỷ.

Tuy nhiên, năm 2025, hàng loạt hình ảnh và video từ hiện trường lan truyền trên mạng xã hội cho thấy không có bất kỳ chương trình hay phát biểu nào liên quan đến ung thư vú, cũng như vắng bóng các biểu tượng quen thuộc của chiến dịch như ruy băng hồng hay lời kêu gọi khám tầm soát. Thay vào đó, khách mời, phần lớn là nghệ sĩ, người mẫu, ca sĩ xuất hiện trong trang phục cầu kỳ, thưởng thức đồ uống có cồn và khiêu vũ giống như ở buổi dạ tiệc.